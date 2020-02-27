Экономист: У белорусов нет денег на покупку валюты 7 27.02.2020, 19:30

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Экономист объяснил, почему у обменников нет ажиотажа в связи с ростом доллара.

На этой неделе курс доллара установил на бирже очередной рекорд, достигнув в среду, 26 февраля, отметки в 2,2378 рубля. Напомним, так дорого американская валюта у нас еще не стоила. И даже несмотря на то, что в четверг, 27 февраля, «зеленый» слега упал в цене - до 2,234 рубля, тенденция мало радует - вырос-то он за февраль больше чем на 10 копеек. В обменниках валюта стоит еще дороже - в четверг доллар можно было купить как минимум за 2,236 рубля, пишет kp.by.

В былые времена падение рубля вызывало ажиотаж. Почему сегодня народ не спешит скупать валюту?

- Основная причина того, что нет паники, ажиотажа и очередей около обменников банальна: у населения просто нет денег на покупку валюты. Речь не о том, что белорусы сейчас беднее, чем накануне предыдущих девальваций. Причина несколько иная: у людей нет тех рублей, с которыми они могли бы взять и прямо сейчас побежать в обменный пункт, - отметил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Вряд ли большое количество белорусов хранит под подушкой существенную сумму белорусских рублей. Те, у кого есть возможность делать сбережения, делают это либо в валюте, либо в белорусских рублях на депозитах. При ставке около 12% и текущем уровне инфляции имеет смысл держать рубли в банке, а вот смысла держать рубли под подушкой нет никакого. В былые времена, которые мы вспоминаем, когда паника при падении курса рубля была, практически все депозиты де-факто были с возможностью их досрочного отзыва. По сути, это были «деньги до востребования». Даже если это назывался срочный депозит (на год, на два, на три), его всегда можно было досрочно прервать и очень часто даже с совсем небольшой потерей процентов.

Сейчас система изменилась. Банковские депозиты делятся на отзывные и безотзывные, и по последним ставка существенно (почти в два раза) выше, чем по первым. Те, у кого серьезные сбережения в белорусских рублях в банках, хранят деньги на безотзывных депозитах, досрочно снять деньги с которых можно только в исключительных форс-мажорных случаях и только в индивидуальном порядке по решению банка. Получается, что «горячих» рублей у людей на руках не очень много, поэтому и в обменник бежать особо не с чем.