Минздрав: В Слониме госпитализирован дальнобойщик с подозрением на коронавирус 6 27.02.2020, 20:12

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Он приехал из Маньчжурии.

В Слониме был госпитализирован дальнобойщик с подозрением на корнавирус. Он приехал из Маньчжурии. Границу пересек 9 февраля. Проведенный медиками анализ на коронавирус был отрицателен, передает сайт «Минск-Новости» со ссылкой на Минздрав.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в инфекционное отделение УЗ «Слонимская центральная районная больница» был госпитализирован пациент с признаками респираторного заболевания. В настоящее время мужчина находится под динамическим наблюдением. У него взяли лабораторные анализы на респираторную группу вирусов. Результаты ожидаются завтра.