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Эрдоган: События в Идлибе в настоящий момент развиваются в пользу Турции

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  • 27.02.2020, 20:26
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Эрдоган: События в Идлибе в настоящий момент развиваются в пользу Турции
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Турецкий президент рассказал об успехах Турции в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 27 февраля, заявил, что события в сирийском Идлибе складываются в пользу турецкой армии, сообщает korrespondent.net со ссылкой на издание Sabah.

"События на северо-западе Сирии в Идлибе в настоящий момент развиваются в пользу Турции", - сказал он.

"Режим Асада полностью прекратил бы свое существование, если бы не имел поддержки России", - добавил Эрдоган.

Также он заявил о гибели еще трех турецких военнослужащих, подчеркнув при этом, что потери сирийских проправительственных сил во много раз больше.

Он отметил, что Анкара не может иметь дружественных отношений с режимом Асада из-за гибели по его вине сотен тысяч сирийцев.

Кроме этого, Эрдоган затронул ситуацию в Ливии. "Благодаря усилиям Турции ситуация в Ливии изменилась в пользу признанного правительства этой страны", - приводит его слова агентство Анадолу.


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