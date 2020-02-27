В Бресте пенсионеры накупили алкоголя по чужой карточке 5 27.02.2020, 20:41

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Забытая в банкомате банковская карточка потянула за собой целую цепочку незаконных проступков.

Подробности 27 февраля рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратился брестчанин, который заявил, что потерял банковскую карточку, но по ней совершены несколько платежных операций. «Пластик» мужчина предположительно забыл в банкомате, однако там ее не оказалось.

– Оперативникам удалось воссоздать ход событий. Когда мужчина отошел от банкомата, действительно, забыв забрать карточку, к аппарату подошел другой человек. Увидев забытый «пластик», он просто выдернул чужую карточку и швырнул в мусорную урну. Еще через небольшой промежуток времени на брошенную карточку внимание обратил 71-летний пенсионер, – пояснили в пресс-службе.

Пожилой брестчанин, взяв с собой 71-летнего товарища, отправился в магазин за спиртным. За покупки он заплатил чужой картой.

Материалы дела отправлены на правовую оценку.