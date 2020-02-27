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Все школы Японии закроют из-за коронавируса

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  • 27.02.2020, 21:03
Все школы Японии закроют из-за коронавируса
Фото: Visasam.ru

Меры вступят в силу со 2 марта.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребует от префектуральных властей временно закрыть школы по всей стране в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK, передает ТАСС.

Отмечается, что меры вступят в силу со 2 марта и будут действовать до начала весенних каникул. В зависимости от префектуры это либо середина, либо конец марта. При отсутствии дополнительных распоряжений правительства дети вернутся в школы в апреле.

В индивидуальном порядке о закрытии школ уже объявили власти северной префектуры Хоккайдо и западного города Осака.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 900, восемь человек умерли. Большинство инфицированных (705) - это пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess.


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