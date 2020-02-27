Financial Times: Возрождение Украины – это головная боль для Путина 27.02.2020, 21:13

Украина начинает выбираться из глубокого послереволюционного спада.

Может показаться, что в последнее время Украина находится в плену только негативных новостей. Исполнительный директор Приватбанка, крупнейшего коммерческого банка страны, национализированного в 2016 году с дырой на счетах в размере 5,5 млрд долларов, предупредил об оттоке капитала и обвале национальной валюты, если президент Владимир Зеленский не будет поддерживать продолжающееся очищение банка. На прошлой неделе наступление контролируемых Россией боевиков на короткое время привело к тому, что боевые действия во все еще продолжающемся конфликте на востоке Украины достигли самого высокого уровня за последние месяцы. Украину также вовлекли против ее воли в дело об импичменте президента США Дональда Трампа – об этом говорится в редакционной колонке Financial Times (перевод - zn.ua).

Однако, по наблюдениям, экономические новости стали, в основном, положительными. Управляемая президентом-реформатором и обновленным парламентом, Украина начинает выходить из кризиса, наступившем после революции и военного вмешательства России почти ровно шесть лет назад. Некоторые эксперты считают, что это лучший шанс для экономического роста за последние годы.

В прошлом месяце Киев взял в долг 1,25 млрд евро под процентную ставку в 4,37%, что примерно вдвое меньше, чем процент, под который Украина заняла деньги около года назад. Благодаря 17-процентному росту курса гривны в прошлом году валютные резервы Украины в январе достигли максимума впервые с 2012 года. Государственный долг сократился с 81% ВВП в 2016 году до 51% в этом году.

Основы этого роста были заложены в эпоху бывшего президента Украины Петра Порошенко. Несмотря на недостатки, его правительства решили некоторые сложные вопросы – и заплатили политическую цену. Они подняли стоимость природного газа до рыночного уровня, что вызвало недовольство потребителей, но привело к наполнению государственной казны. Они дали центральному банку свободу действий для очистки теневого и неэффективного банковского сектора. Антикоррупционные меры, которые они внедрили, постепенно начинают давать результат.

Средства, перечисленные домой украинскими работниками за рубежом, также помогли. Исследование Всемирного банка показало, что 5 млн украинцев, работающих в других странах - из них 1-2 млн только в Польше - сделали Украину крупнейшим получателем денежных переводов в Европе – 14,4 млрд долларов в 2018 году. Этот приток средств сократился до 12 млрд долларов в прошлом году, когда украинцы начали возвращаться домой, привлеченные экономическим ростом, приближающимся к 4%, и ростом реальной заработной платы в 2019 году почти на 10%.

С момента, когда в прошлом году Зеленский был избран президентом, а его партия "Слуга народа" получила парламентское большинство, было принято столько законодательных актов, направленных на реформы, что международные партнеры Киева предостерегли от того, что не стоит жертвовать качеством ради спешки. К октябрю должно состояться знаменательное событие: украинцам будет разрешено покупать и продавать часто крайне плодородные земли страны, когда будет снят давний мораторий, или использовать их в качестве залога под дешевые займы. В результате производительность труда в сельском хозяйстве и пищевой промышленности должна возрасти.

Однако здесь вырисовываются два потенциальных риски. Один из них, как отмечает глава Приватбанка, заключается в том, что влиятельные украинские олигархи могут сорвать реформу. Инвесторы обеспокоены влиянием бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского на президента Зеленского, который борется за возвращение банка – и который помог привести президента к власти. Однако и здесь произошли обнадеживающие события. В этом месяце Зеленский, похоже, дистанцировался от миллиардера, уволив руководителя своего аппарата Андрея Богдана, который ранее был адвокатом Коломойского.

Больший риск составляет угроза со стороны России. Владимиру Путину, неизменному лидеру России на протяжении уже 20 лет, будет некомфортно наблюдать – после того, как там в прошлом году прошли свободные демократические выборы с полной перезагрузкой власти – как Украина растет быстрее, чем Россия, даже если уровень жизни там до сих пор ниже. Без мира на востоке Украины на условиях, которые может принять Киев, недавнее обострение боевых действий является напоминанием о рычагах, за которые Москва все еще может потянуть.