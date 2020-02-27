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Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте умер от коронавируса

  • 27.02.2020, 21:37
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Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте умер от коронавируса
Фото: EPA / ТАСС

В Иране коронавирусом заражены 245 человек.

Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи умер от коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на агентство IRNA.

Хади Хосроушахи накануне доставили в одну из тегеранских больниц. Его анализы на коронавирус показали положительный результат. На следующий день Хосроушахи скончался.

27 февраля стало известно, что коронавирусом заразилась вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Накануне она сдала анализы, которые подтвердили ее диагноз. За два дня до этого коронавирус также зафиксировали у заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Иране коронавирусом заражены 245 человек, 26 скончались от осложнений, вызванных вирусом.


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