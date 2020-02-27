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«Не надо, бро»: в Минске парни выпили и выкладывали свои хулиганства в соцсеть

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  • 27.02.2020, 21:50
  • 1,469
«Не надо, бро»: в Минске парни выпили и выкладывали свои хулиганства в соцсеть

Они повредили лифт, авто на парковке и автомат с водой.

В Минске парни повредили лифт, припаркованный автомобиль и аппарат по продаже воды. Все происходящее они записывали на видео и выкладывали в сториз. Их задержали. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В Минске ночью пьяные парни 18 и 19 лет записывали на видео свои прогулки. Один из них сначала разбил ногой зеркало в лифте жилого дома, затем запрыгнул на припаркованную машину, потом стал ломать автомат по продаже воды. В это время друг на записи постоянно произносит: «Не надо, бро».

Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска нашли парней и задержали. Они не судимы, нигде не учатся и не работают. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Милиция ищет владельца поврежденного автомобиля.


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