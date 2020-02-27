Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года 27.02.2020, 22:00

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Темпы экономического роста в мире упадут.

Для мировой экономики 2020 год станет наихудшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America, передает РБК.

Темпы экономического роста в мире упадут по итогам года до 2,8%, хотя за прошедшее с 2009 года десятилетие мировая экономика постоянно росла с темпами, превышающими 3%. Одна из главных причин — замедление китайской экономики в связи с эпидемией коронавируса. «Темпы роста были слабыми еще до коронавирусного шока. Однако агрессивные карантинные меры Китая из-за вируса указывают на очень слабый для страны первый квартал», — цитирует издание выводы экономиста Bank of America Адитья Бхаве.

Прогноз по росту китайской экономики в 2020 году также понижен: вместо ожидавшихся ранее 5,6% сейчас его оценивают в 5,2%. «Продолжительная дестабилизация в Китае повредит глобальным цепочкам поставок. Слабые туристические потоки станут еще одним «встречным ветром» для Азии. Кроме того, ограниченные вспышки [заболевания], подобные той, что произошла в Италии, возможны во многих странах, а это приведет к усилению карантина и потере доверия», — считает Бхаве.

Наряду с распространением инфекции на рост глобальной экономики негативно повлияют как американо-китайская торговая война, так и неопределенность в связи с предстоящими выборами президента США., уточнил он. Тем не менее о рецессии или стагнации в мировой экономике речь не идет, считают аналитики Bank of America.