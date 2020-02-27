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Коронавирус: в ЕС не собираются вводить погранконтроль внутри Шенгена

  • 27.02.2020, 22:43
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Коронавирус: в ЕС не собираются вводить погранконтроль внутри Шенгена

В ЕС погранконтроль считают неэффективной мерой для сдерживания эпидемии коронавируса.

Ни одно из государств Евросоюза не собирается вводить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявили в пресс-службе Еврокомиссии в четверг, 27 февраля, передает DW.

В то же время все "страны, присоединившиеся к Шенгенскому соглашению, продолжают осуществлять обычный режим контроля на внешних границах (Шенгенской зоны. - Ред.), но с усиленным контролем лиц, возвращающихся из пораженных регионов", добавили в Еврокомиссии.

В ЕС считают пограничный контроль неэффективным методом сдерживания распространения SARS-CoV-2. "Границы не останавливают вирус", - отмечает один из чиновников ЕС и поясняет, что если человек с симптомами COVID-19 уже прибыл на пограничный пункт, то коронавирус будет распространяться вне зависимости от того, отошлют ли заболевшего туда, откуда он прибыл. Изоляцию носителя вируса в Еврокомиссии называют более подходящей мерой.

В Европе коронавирус больше всего поразил северные регионы Италии. В Германии заболевание, вызываемое SARS-CoV-2, обнаружили уже в нескольких землях, вследствие чего власти страны заговорили о начале эпидемии.

Риск появления в Европе новых очагов распространения коронавируса в ЕС оценивают от среднего до высокого, заявил собеседник DW в Брюсселе. А риск распространения SARS-CoV-2 на весь ЕС существенно меньше - от низкого до среднего. "Локальные очаги могут возникать, но как только их идентифицировали, у нас есть возможности сдержать распространение", - пояснил чиновник.

Всего в мире заразились коронавирусом более 82 тысяч человек в 48 странах и трех территориях (Гонконг, Макао и Тайвань). Общее число погибших превысило отметку в 2800 человек.


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