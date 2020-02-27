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Как в Беларуси работает отказ от пластика

  • 27.02.2020, 23:22
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Как в Беларуси работает отказ от пластика
Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В стране хотят ввести еще и фасовочные бумажные пакеты для мяса, рыбы и замороженных овощей.

Белорусские экологи долго призывали уменьшить потребление ненужного пластика.

Магазины, павильоны, автолавки и заправки обязали иметь в наличии экологичные бумажные пакеты. Затем Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) обязало супермаркеты иметь в ассортименте не менее двух-трех видов воды в стеклянных бутылках, предложило запретить одноразовую пластиковую посуду в общепите, а также подняло сбор за утилизацию пластиковых отходов для производителей. В теории это замечательные нововведения, но на практике магазины не спешат переходить на фасовку в экологичные пакеты, пишет kp.by.

- Разъяснений не было, и сети восприняли это только относительно пакетов с ручками на вынос. Кое-кто их просто положил под кассу, чтобы достать в случае проверки. Кроме того, зашкаливали цены на них в сетевых магазинах. Мы продавали бумажные пакеты в магазин, и цены на них увеличивались в 7 - 10 раз, - объясняет Юрий Труханов, коммерческий директор компании «Суперпак компани», которая выпускает бумажные пакеты для продуктов. - При этом основной вид мусора на свалках - фасовочные пакетики из рулонов. Поэтому, на наш взгляд, было бы неплохо попробовать вместо них бумажную упаковку или многоразовые сумки. В большинстве магазинов их нет.

По словам начальника отдела методологии управления организации торговли и общественного питания МАРТ Ирины Шпак, министерство прорабатывает вопрос упаковки хлеба в бумажную упаковку, но вот альтернативных пакетов для рыбы и мяса пока не видит.

- В бумажной отрасли у нас достаточно и производителей, и мощностей, поэтому мы можем полностью покрыть потребность в бумажной упаковке, - возражает Юрий Труханов. - Уже есть жиро- и водостойкая бумага, которая производится в Беларуси. Из нее мы делаем пакеты для рыбы и мяса, замороженных овощей, нареканий на них не было. Кроме того, в Гродненской области мы разработали бумажный пакет, в который складывали 20 килограммов сухой строительной смеси и ходили с ним по этажам. Он выдержал, пара сетевых строительных магазинов его уже заказали.

Что касается биоразлагаемых пакетов, то сейчас в Беларуси нет механизма, который может подтвердить, действительно ли от этого пакета спустя какое-то время ничего не останется. Сейчас его как раз собираются разрабатывать и писать на пакетах условия его разложения. А пока остается верить производителю на слово.

- У сетей очень большие затраты на приобретение упаковки. Учитывая, что пластиковая в несколько раз дешевле, не так просто перейти на бесплатную бумажную упаковку. Все это может отразиться на ценах товара для покупателей, - считает Ирина Шпак.

По статистике МАРТ, мы используем 200 млн единиц одноразовой пластиковой посуды в год. 13% заведений общепита используют только такую посуду, в основном это ларьки и летние террасы.

Запрет на одноразовый пластик вступит в силу 1 января 2021 года, и такая посуда исчезнет из баров, кафе и ларьков фастфуда. Но не вся: 4 из 10 видов пластиковой посуды все равно останутся.

- Для вилок, ложек и ножей у нас сегодня нет альтернативной замены, - объясняет Ирина Шпак. - Бумажная одноразовая посуда в 2 - 8 раз дороже пластиковой. Кроме того, у нас в стране никто не производит палочки для размешивания, трубочки. Мы четыре месяца искали таких производителей и не нашли. А крышечкам для стаканов нет альтернативы нигде в мире.


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