Мясникович о переходе на российский рубль: Вопрос обсуждается 6 27.02.2020, 23:28

3,085

Страны ЕАЭС могут перейти российский рубль в качестве единого средства взаимных расчетов.

Страны Евразийского экономического союза продолжают обсуждать вопрос о возможности перехода на российский рубль в качестве единого средства взаимных расчетов. Об этом сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в эфире БТ, сообщает БелТА.

"Вопрос активно обсуждается, но зачастую конъюнктурно", - отметил глава Коллегии ЕЭК. По его словам, финансовый рынок в ЕАЭС недостаточно развит. Михаил Мясникович намерен встретиться с руководителями центробанков всех стран, чтобы обсудить насущные вопросы, в том числе единую валюту. Однако будет ли это именно российский рубль, пока не ясно. "Все страны ЕАЭС имеют отрицательное торговое сальдо с Российской Федерацией. Чтобы рассчитаться за импорт из России, им не хватает рублевой выручки, - пояснил Михаил Мясникович. - Мы должны продать что-то в третьи страны, за валюту конвертировать российские рубли и только потом работать в рублевой зоне".

"Ни в коем случае не должно быть финансовой паники. Никто не говорит, что завтра кто-то будет переходить на российский рубль. Нам надо думать о дедолларизации, но при этом из одной проблемы не создать другую", - добавил он.