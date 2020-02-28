Скандал в Раубичах: норвежцам вернули бронзу ЧЕ по биатлону 8 28.02.2020, 8:11

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ФОТО: MINSKNEWS.BY

Сборная Беларуси все-таки осталась без медали.

Сборная Беларуси все-таки осталась без медали домашнего чемпионата Европы в смешанной эстафете. Такое решение приняло апелляционное жюри, сообщает tut.by.

Напомним, что наш квартет (Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский, Сергей Бочарников) занял четвертое место в гонке.

После финиша Беларусь подала протест на неспортивное поведение биатлониста норвежской команды. Тренер мужской сборной Олег Рыженков утверждал, что норвежский спортсмен, бежавший на последнем этапе, вытолкнул с трассы Сергея Бочарникова.

Протест после совещания удовлетворили. Благодаря этому наша команда получила бронзовые медали.

Норвежцы сразу же подали протест на это решение. Как сообщает Белорусская федерация биатлона, апелляционное жюри еще раз рассмотрело всю ситуацию. Принимая во внимание визуальные материалы, а также отчеты свидетелей, жюри решило принять протест.

Таким образом, норвежцы вернули себе третье место. Белорусы — четвертые.