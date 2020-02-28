Белорусский велогонщик выиграл золото чемпионата мира 28.02.2020, 8:55

Фото: Reuters

Евгений Королек стал первым в скрэтче на треке в Берлине.

Белорус Евгений Королек выиграл золото в скрэтче на чемпионате мира по велоспорту на треке в Берлине. Скрэтч — это групповая гонка, где победителем становится тот, кто первым пересек финишную черту 15-километровой гонки (60 кругов).

Евгений Королек является одним из лучших в мире в этой дисциплине, что он подтвердил в 2018 году, когда уже становился чемпионом планеты, сообщает tut.by.

На этот раз ключевой стала атака Королька вместе с еще одним фаворитом — испанцем Себастьяном Морой. Они оторвались на круг от группы. Позже такое же преимущество заработали итальянец Симоне Консонни, американец Эдриан Хедьвари и британец Мэттью Уоллс. Все решалось в спринте на последнем круге. Белорус смог сохранить больше сил и пересек финишную линию раньше соперников.

2018 ✅

and now 2020 ✅



Yauheni Karaliok 🇧🇾 delivers a masterful performance to take away the Scratch World Title! #Berlin2020 pic.twitter.com/0q8AZ61mqt — UCI Track Cycling (@UCI_Track) February 27, 2020

23-летний гродненский гонщик является двукратным чемпионом мира по велоспорту на треке, победителем общего зачета Кубка мира, победителем этапов Кубка мира и бронзовым призером Европейских игр в Минске.

В активе Королька также несколько побед на шоссейных гонках, в которых он выступает в составе клуба «Минск».

Чемпионат мира в Берлине пройдет до конца недели. Главные медальные надежды у Беларуси в омниумах и гонках по очкам.