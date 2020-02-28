СМИ: Турция уничтожила сирийский правительственный конвой в Идлибе 28.02.2020, 8:58

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Конвой разбили на автостраде M5, расположенной на востоке сирийской провинции.

Турецкие военные уничтожили военный конвой сирийских правительственных войск в Идлибе. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на источники (перевод — РБК).

По данным издания, конвой разбили на автостраде M5, расположенной на востоке сирийской провинции. Корреспондент Al Mayadeen рассказал, что две ракеты, выпущенные с территории Турции, упали в сельской местности провинции Латакия.

Губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил, что турецкие военные подверглись авиаудару со стороны сирийской армии в Идлибе. Сначала он сообщил о 22 погибших турецких солдатах, впоследствии число жертв выросло до 33 человек. Помимо этого 32 турецких военнослужащих пострадали, их госпитализировали.

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел совещание по вопросам безопасности. Затем в ответ на авиаудар Дамаска Анкара атаковала позиции сирийских войск с воздуха и земли.