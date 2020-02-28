«Россия - убийца»: митингующие окружили генконсульство РФ в Стамбуле 28.02.2020, 9:39

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Протесты стали ответом на атаку против турецкой армии с воздуха.

Возле генконсульства России в Стамбуле проходит акция протеста в связи с авиаударом по турецким силам в сирийской провинции Идлиб, в котором Анкара обвинила Дамаск. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщило агентство Anadolu, передает dw.com.

Собравшиеся скандируют: "Мученики не умирают, Родина не будет разделена", а также "Убийца - Россия, убийца - Путин".

На этом фоне правоохранительные органы Турции усилили меры по охране генконсульства РФ. По периметру здания установили металлические заграждения и спецтехнику, на место прибыли бойцы спецназа.

Турция обвиняет Дамаск

Между тем председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели выступил за скорейшее проведение турецкой армией наземной и воздушной операции в Идлибе.

Ранее Турция обвинила Дамаск в воздушной атаке в районе Джебель аз-Завия, в результате которой погибли минимум 33 военнослужащих ВС Турции, более 30 человек госпитализированы с ранениями различной тяжести.