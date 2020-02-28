Прощайте, заправки!

Белорусы реагируют на подорожание автомобильного топлива.

Подорожание топлива на одну копейку уже давно никого не пугает, вызывая скорее не то раздражение, не то саркастический смех, пишет abw.by. Однако с момента принятия "Белнефтехимом" подобной тактики прошло немало времени - можно подводить промежуточные итоги?

Экономить и "ужиматься"

Начнем с простых подсчетов. Если в самом начале 2019 года за 50 рублей можно было купить 32,4 литра АИ-95, то сейчас за те же деньги в бак добавится около 27,4 л. Изменение цен вряд ли можно назвать критическим, однако с каждым месяцем за ту же сумму мы проезжаем все меньше. Не становится дешевле и жизнь за пределами автомобильной тематики.

Приходится экономить и "ужиматься". Кто-то сокращает поездки, кто-то меняет машину на менее "прожорливую". Неплохим выходом из ситуации выглядят электромобили, но с ними не все так просто: помимо достаточно высокой цены "вхождения" в этот клуб не последнюю роль играет неразвитость инфраструктуры и невозможность заряжаться от "домашней" розетки. Пока что электромобили в белорусских реалиях остаются скорее уделом энтузиастов.

Остается еще один вариант - перевод автомобиля на газ. Не зря ведь сейчас едва ли не каждый автомобиль-такси ездит именно на этом топливе! Об особенностях установки и эксплуатации ГБО мы поговорили с опытным мастером-газовщиком Дмитрием. Вопросы исключительно бытовые: сколько стоит ГБО и к чему нужно быть готовым?

Пропан

- На условный Volkswagen Polo комплект пропанового оборудования в среднем в Минске обойдется от 370 до 450 долларов "под ключ". Разница в цене зависит в первую очередь от количества цилиндров в двигателе. Иногда бывает так, что люди не хотят называть марку авто, потому как опасаются, что цена ГБО для Mercedes будет выше, чем для более "простого" автомобиля. На деле это не так.

После установки затрат на обслуживание оборудования совсем немного. Так, раз в несколько лет требуется освидетельствование баллона - это порядка 25 рублей без учета снятия. Периодически необходимо менять фильтр. Если газовые трубки медные, то делать это желательно раз в 10.000 километров. Благо цены небольшие: фильтр обойдется примерно в 5 рублей. Если трубки пластиковые, то менять фильтр можно реже. Как показывает практика, иногда в автомобилях-такси фильтр не меняется на протяжении даже 100.000 километров и при этом остается в неплохом состоянии.

При установке также, возможно, придется потратиться на комплект свечей. Здесь закономерности нет: иногда "родные" свечи работают нормально, иногда сразу требуют замены. Комплект "газовых" свечей обойдется от 20 до 80 рублей.

После установки нужно быть готовым к тому, что расход пропана по сравнению с бензином будет больше примерно на 20-25 процентов. Это ориентировочные значения, поскольку не последнюю роль играет манера езды.

Метан

- Метановое оборудование заметно дороже пропанового: цены начинаются примерно от 950 долларов. Плюс этого топлива - уменьшенный расход по сравнению с пропаном, минус - баллоны, которые стоят дороже, немало весят и вмещают не так много, как хотелось бы.

К примеру, облегченный баллон на 90 литров газа весит 75 килограммов. К этому стоит добавить вес "рамки" для установки и сам газ. Это как будто с вами все время ездит достаточно грузный человек! В таких случаях я обычно даю рекомендацию установить универсальные пневмоподушки с подкачкой, чтобы облегчить жизнь задней подвеске. Только кто это делает?

Что касается частоты заправок, то баллон на 90 литров вмещает в себя примерно 20 "кубов" газа. При расходе 8 "кубов" на "сотню" этого хватит на 250 километров - нужно быть готовым к частым посещениями заправок. И не всегда сам процесс заправки будет занимать несколько минут, как на "обычных" АЗС, - на одну машину требуется 5-7 минут. Если есть очередь, то на заправке вполне можно "застрять" на час.

Также на АГЗС существуют колонки под "европистолет". Чтобы ими можно было пользоваться, понадобится переходник стоимостью примерно 25 долларов. Конечно, при установке можно изначально установить "евроразъем", но тогда обычные колонки станут недоступными.

ГБО - смерть для двигателя?

- При правильной настройке смеси газовое оборудование никак не вредит двигателю. Но стоит понимать, что беспроблемная эксплуатация зависит и от ответственности человека в дальнейшем. К примеру, если конструкция двигателя предусматривает возможность регулировки клапанов, то эту процедуру необходимо периодически проводить. На практике делают это далеко не все, многие ездят "до последнего".

Есть масса примеров, когда двигатели проезжают не одну сотню тысяч километров и чувствуют себя отлично. Рекорд из собственного опыта, когда есть возможность понаблюдать за историей автомобиля, - Citroёn Xsara Picasso с 1,6-литровым двигателем. ГБО было установлено в 2011 году на пробеге 130.000. На текущий момент пробег составляет уже 570.000 километров - двигатель в идеальном состоянии.

Насколько выгодно?

С теоретической и практической частями разобрались - перейдем к цифрам. Считать будем в упрощенном виде: без учета трат на обслуживание оборудования и количество потраченного на холодные запуски бензина, а за "точку отсчета" примем расход 9 л на "сотню".

АИ-95 Пропан Метан Стоимость 1 л/1 куб.м, руб. 1,82 0,95 0,70 Расход на 100 км 9 10,8* 9 Затраты на 10.000 км, руб. 1638 1026 630 Затраты на 20.000 км, руб. 3276 2052 1260 Затраты на 30.000 км, руб. 4914 3078 1890 Затраты на 40.000 км, руб. 6552 4104 2520

Наш вердикт

Перевод автомобиля на газ по-прежнему остается актуальным, и чем больше будет пробег, тем быстрее окупится вся установка. Тем более что разница в стоимости между бензином и газом заметно увеличилась. Если вдруг после очередного "изменения цены" на одну копейку вы все же задумаетесь о переходе на газ - советуем воспользоваться калькулятором для актуализации расчетов. В нем уже учтен увеличенный расход пропана по сравнению с бензином на 20%.