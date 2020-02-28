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Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе

  • 28.02.2020, 9:59
Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе

В четвертьфинальной встрече наша соотечественница выиграла у китаянки Чжэн Сайсай.

Белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал одиночного разряда теннисного турнира категории "Премьер" в катарской Дохе, сообщает euroradio.fm.

В четвертьфинальной встрече наша соотечественница (13-е место в рейтинге WTA) выиграла в трехсетовом поединке у китаянки Чжэн Сайсай (37) — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Встреча длилась 2 часа 22 минуты.

До этого на турнире Соболенко победила эстонку Анетт Контавейт (22) и гречанку Марию Саккари (20).

В парном разряде Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс в четвертьфинальном матче уступили канадско-латвийскому дуэту Габриэла Дабровски / Елена Остапенко — 6:4, 1:6, 4:10.


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