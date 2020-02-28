Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе
- 28.02.2020, 9:59
В четвертьфинальной встрече наша соотечественница выиграла у китаянки Чжэн Сайсай.
Белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал одиночного разряда теннисного турнира категории "Премьер" в катарской Дохе, сообщает euroradio.fm.
В четвертьфинальной встрече наша соотечественница (13-е место в рейтинге WTA) выиграла в трехсетовом поединке у китаянки Чжэн Сайсай (37) — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Встреча длилась 2 часа 22 минуты.
До этого на турнире Соболенко победила эстонку Анетт Контавейт (22) и гречанку Марию Саккари (20).
В парном разряде Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс в четвертьфинальном матче уступили канадско-латвийскому дуэту Габриэла Дабровски / Елена Остапенко — 6:4, 1:6, 4:10.
"Hammer blows" 🔨 from Sabalenka late in the third!#QTO2020 pic.twitter.com/hx0NHLn6vA— WTA (@WTA) February 27, 2020
Incredible touch volley from @Zheng_Saisai! ⭐#QTO2020 pic.twitter.com/nIfW2OhYcE— WTA (@WTA) February 27, 2020