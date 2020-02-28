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Пара из Канады внезапно разбогатела благодаря переезду

  • 28.02.2020, 10:11
Пара из Канады внезапно разбогатела благодаря переезду

Теперь счастливчики планируют переехать еще раз.

Пара из канадской провинции Британская Колумбия чуть не отправила выигрышный лотерейный билет на склад во время переезда. Об этом сообщает издание UPI (перевод — lenta.ru).

Роберт Уолтерс (Robert Walters) и Лоис Герет (Lois Gueret) паковали вещи для переезда из города Агассис в город Чилливак. Лежавший в шкафу билет мгновенной лотереи с нетронутым защитным слоем попал в коробку, которую пара собиралась отправить на склад на много месяцев.

Уолтерс увидел билет и отдал его Герет, чтобы она стерла слой и проверила, выигрышный ли он. Билет принес паре внезапное богатство в размере 500 тысяч канадских долларов (375,5 тысячи долларов США, или 18,7 миллиона рублей). Они рассказали, что теперь планируют переехать еще раз. «Мы выплатим некоторые долги, но, определенно, подумаем о еще одном переезде — на этот раз куда-нибудь, где у нас будет земля», — сказал Уолтерс.

Ранее сообщалось, что жительница американского округа Чарльз, штат Мэриленд, сорвала в лотерею джекпот благодаря своей забывчивости. Она купила лотерейный билет, когда повторно вернулась в магазин за хлебными палочками, которые забыла купить вместе с ингредиентами для спагетти.


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