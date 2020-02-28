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Андрей Шарендо: Лукашенко сейчас поставлен в угол

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  • 28.02.2020, 10:26
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Андрей Шарендо: Лукашенко сейчас поставлен в угол
Андрей Шарендо
Фото: Юрий Друг / Charter97.org

Этот год должен стать годом перемен.

27 февраля диктатор заявил, что в ближайшее время обсудит «стратегию интеграции». Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо рассказал пресс-службе кампании, почему Лукашенко вынужден идти на серьезные уступки перед Кремлем:

- Диктатор сейчас поставлен, действительно, в угол. Ситуация с нефтепереработкой, когда заводы стоят, половина страны падает, и при этом зарплаты нужно поддерживать перед «выборами» - это все его подстёгивает к таким действиям, что он стелется перед своим прямым хозяином – Путиным.

Лукашенко сейчас тянет время, он хочет выиграть какие-то очередные тонны нефти, тянет время, чтобы подойти к предвыборной кампании в надлежащей форме. Он понимает, что та нефтяная война, которая разразилась в этом году – он ее, фактически проиграл: бюджет страны пуст, казна пуста, денег брать неоткуда. Лукашенко сейчас загнан в тупик, потому что тот поток нефтедолларов иссяк. Поэтому Лукашенко и идет на такие уступки, тем самым, фактически, признавая свое поражение.

- А что нужно делать патриотам и сторонникам независимости в этом году?

- Еще раз скажу, что этот год – год перемен. Должен стать годом перемен. Или мы сменим власть или упадем в пропасть так называемой интеграции.

Что собой представляет интеграция? Это падение на дно, это тот совок, который был 30 лет назад. Потому, что Россия – это страна не которая идет по пути развития, а живет только за счет нефтегазовых ресурсов. Россия не имеет технического развития, ментального.

Белорусским патриотам нужно быть готовым стать на защиту своей государственности, своей независимости.

Если раньше ходили какие-то легенды, что «Лукашенко является гарантам независимости», то теперь стало окончательно ясно, что это – блеф. Все убедились, что диктатор ничего не умеет делать, кроме как торговать суверенитетом. Лукашенко – главная опасность нашей независимость. Потому патриоты должны объединиться против диктатора, который, практически, ведет торг, как проститутка.

Только объединившись против диктатора, только выступив одним фронтом него, мы сможем отстоять нашу независимость.


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