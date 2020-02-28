Президента Монголии поместили в карантин после возвращения из Китая 28.02.2020, 10:32

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Халтмаагийн Баттулга

Вместе с ним изолирована и вся правительственная делегация.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга помещен в 14-дневный карантин, как и члены делегации, побывавшие с ним в Китае. Об этом сообщает CA-News.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и сопровождающие его делегаты вернулись из рабочей поездки в Китай ночью 27 февраля. Президента, главу МИД и управления по ЧС поместили на карантин в министерскую больницу. Остальных сопровождающих определили в санаторий, сообщает издание.

Как сообщили накануне СМИ, Баттулга во время встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином преподнес в дар Китаю 30 тысяч баранов.

Баттулга заявил, что данное пожертвование является символом поддержки «Вечного соседа» в его борьбе с коронавирусом.