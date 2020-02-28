закрыть
28 февраля 2020, пятница, 13:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Глава Минобороны Турции прибыл на границу с Сирией

  • 28.02.2020, 10:50
  • 1,453
Глава Минобороны Турции прибыл на границу с Сирией

Он будет координировать действий турецких военных в Идлибе.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл в Штаб командования тактическими действиями в Идлибе, расположенный в провинции Хатай на границе с Сирией, сообщает «Анадолу».

Главу турецкого военного ведомства сопровождают командующие Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар и ВВС генерал Хасан Кючюкакьюз.

Министр национальной обороны и командующие родами войск из оперативного штаба в «нулевой точке» турецко-сирийской границы руководят операциями против целей дамасского режима в Идлибе.

Перед отбытием в Хатай Хулуси Акар принял участие в совещании по вопросам безопасности, которое прошло в Анкаре под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее в результате воздушной атаки поддерживаемых Россией сил режима Башара Асада в Идлибе погибли 33 военнослужащих ВС Турции.


популярное за неделю

Мнение

Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш