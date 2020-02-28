Житель Витебска: Чтобы не росли цены, эту власть нужно менять 10 28.02.2020, 10:59

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Подорожание всего — неизбежность при правлении Лукашенко.

Люди все чаще возмущаются положением дел в стране. Вот что рассказал пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» житель Витебска:

- Рост цен на бензин, коммунальные услуги, продукты питания, повышение практически всех цен – это у нас неизбежно при нынешней власти. И для того, чтобы что-то поменять – нам нужно менять власть. Нужно, чтобы Лукашенко не выставлял свою кандидатуру на предстоящих выборах. Он же заявил, что если народ его попросит – он не будет выставлять свою кандидатуру.