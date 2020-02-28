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Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

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  • 28.02.2020, 11:12
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Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США
иллюстрационное фото

Инцидент произошел примерно в 611 км к западу от острова Гуам.

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик американских Военно-морских сил P-8 Poseidon. В ВМС назвали действия корабля небезопасными и непрофессиональными, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Тихоокеанского флота, сообщает РБК.

По данным военных, инцидент произошел 17 февраля примерно в 611 км к западу от острова Гуам. В сообщении флота отмечается, что P-8 Poseidon находился в международном воздушном пространстве в соответствии с действующими нормами. Там отметили, что использованный китайцами лазер потенциально может нанести серьезный вред экипажу самолета и морякам, а также корабельным и авиационным системам.

В мае 2018 года США обвинили китайских военных в попытке ослепить лазером пилотов американских самолетов в Африке. По информации Вашингтона, тогда были зафиксированы три случая применения лазера. Во всех случаях луч исходил с китайской военной базы в Джибути, которая расположена рядом с экспедиционной базой армии США «Кэмп-Лемонье».


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