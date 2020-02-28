Могут стать хитами: 10 авто из Европы, которые белорусы еще не «раскусили» 5 28.02.2020, 11:28

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Некоторые из них только-только получили статус «проходных».

Одни из этих моделей только-только получили статус "проходных", другие находятся в нем давно, но все равно не пользуются в Беларуси популярностью. И совершенно напрасно: автомобили ведь интересные, пишет abw.by.

Понятно, что здесь свою роль сыграл и недавний "хапун" из России, и нынешняя волна пригонов из США, где за те же деньги можно получить вариант поинтереснее. Тем не менее и в старушке Европе хватает моделей, которые могли бы быть интересными нашим покупателям. Что за они?

Citroёn C4 Cactus

Сначала этот автомобиль продавался как недорогой молодежный кроссовер, а последние два года является аварийной заменой ушедшему с европейского рынка хэтчбеку С4. В любом случае имеем стильный дизайн и соответствующий интерьер, но довольно бюджетное исполнение (это касается как используемых материалов, так и простенькой платформы PSA PF1).

Но почему бы и нет? Автомобиль относительно недорогой, а с бензиновым моторчиком 1.2 PureTech (с наддувом или без него) он еще и дешев в растаможке. Дизельная версия 1.6 HDI заставит оставить на таможне чуть больше денег, зато затем компенсирует это потрясающей экономичностью. В Европе 5-летний C4 Cactus можно найти за 7000-9000 евро (здесь и далее имеем в виду не битые автомобили, отбрасываем самые крайние ценники, но берем по низу рынка, цена брутто), в Беларуси редкие экземпляры, как правило, стоят дороже 10.000 долларов.

Citroёn DS5

Если же вы не видите смысла тянуть из Европы "бюджетник", можно обратить внимание на модель из люксовой линейки DS5. По французской традиции премиальный автомобиль среднего класса вполне может иметь кузов хэтчбек и обходиться 1,6-литровым мотором. Правда, бензиновая THP выдает 156-211 л.с., а дизельная - 112-120 л.с. А есть еще и 2.0 HDI с отдачей 150-180 л.с. плюс гибридная полноприводная версия с этим мотором и отдачей 200 л.с.

В чем смысл "заморачиваться" с DS5, когда есть одноклассники от Audi, BMW и Mercedes из США? Ну, во-первых, это нетривиально. Во-вторых, можно купить авто с экономичным дизелем. Наконец, в-третьих, хорошо оснащенный 5-летний DS5 в Европе стоит от 10.000 евро, так что "под ключ" в Минске можно легко вписаться в 16.000-17.000 долларов. А вот на нашем рынке таких экземпляров считаные единицы.

Fiat Freemont

Зачем брать "итальянский" вариант, когда есть американский аналог Dodge Journey? "Братец" будет с 2,4-литровым бензиновым двигателем, а Freemont - с более дешевым в растаможке и куда более экономичным 2,0-литровым дизелем Volkswagen (140 л.с.). Это, согласитесь, аргумент. Но поторопитесь: модель выпускали лишь до 2016 года, так что "проходные" экземпляры начнут заканчиваться уже в следующем году.

Ну а смысл покупки подобной модели заключается в том, что в лице Freemont вы получаете почти 5-метровый кроссовер (да-да, производителем он заявлен как SUV) с 3-рядным салоном, причем в сочетании с дизелем он может иметь как передний, так и полный привод. Согласитесь, интересный семейный вариант. Но и цена соответствующая: 5-летний экземпляры в Европе стоят в районе 12.000-14.000 евро, у нас - 15.000-17.000 долларов.

Ford Galaxy

В былые времена среднеразмерные минивэны были очень популярны на белорусском рынке. Например, в числе "хитов" в этом сегменте были Ford Galaxy, Volkswagen Sharan, в меньшей степени - SEAT Alhambra. Про Sharan чуть ниже, а вот Galaxy третьего поколения вполне мог бы повторить на нашем рынке успех "деда". Проблема, впрочем, не только в пошлинах, но и том, что часть потенциальных покупателей давно пересела на кроссоверы.

Но если нужен именно однообъемник - присмотритесь к данной модели. Тем более что у Galaxy под капотом может быть "проходной" 1,5-литровый EcoBoost (160 л.с.). Но если объем не является критичным, можно обратить внимание и на 2,0-литровый EcoBoost (240 л.с.), а еще лучше - на одну из модификаций 2,0-литрового дизеля (120-210 л.с.). Цены на модель в Европе стартуют примерно с 10.000-11.000 евро, в Беларуси же Galaxy третьего поколения предлагают от 17.000 долларов.

Opel Astra K

Вот уже пару лет как "проходная" Astra K пока не стала звездой нашего вторичного рынка, хотя определенное количество экземпляров на продажу и выставлено. А ведь помимо интересного дизайна и необъятного кузова Caravan автомобиль может похвастать целым набором "проходных" бензиновых турбомоторов объемом 1,0 л (90-105 л.с.) и 1,4 л (150 л.с.). Более того, для "староверов" была сохранена простая атмосферная версия 1,4-литрового двигателя с распределенным впрыском. Как говорится, бери - не хочу.

А вот дизельные моторы - объемом 1,6 л (95-160 л.с.). 1,5-литровый вариант пошел лишь с 2019 года. В Европе "проходные" Astra K стоят в районе 7000-9000 евро. В Беларуси преимущественно дизельные экземпляры предлагаются по цене 10.000-12.000 долларов.

Peugeot 208

В свое время новые "бюджетники" вывели с рынка новых автомобилей европейские модели В-класса. Отчасти эта же картина наблюдается и на рынке подержанных авто. Между тем за счет "проходных" по объему моторов и относительно небольшой цены европейские малолитражки сохраняют актуальность - достаточно вспомнить свежие Skoda Fabia, Ford Fiesta или Renault Clio, которые все равно к нам везут.

А вот Peugeot 208 почему-то не пользуется у белорусов особым спросом, хотя модель интересна как по дизайну, так и по ходовым качествам. И "проходные" моторы имеются: бензиновые 1.0 VTi (68 л.с.), 1.2 PureTech (68-110 л.с.) и 1.4 VTi (95 л.с.) и дизельный 1.4 HDI (68 л.с.). Есть еще бензиновая и дизельная версии с объемом двигателя 1,6 л, но если уж доплачивать на таможне, то, наверное, сразу за 200-сильную GTi. Модель возрастная, разброс цен большой: от 5000 до 9000 евро в Европе. У нас же редкие экземпляры предложены за 8000-10.000 долларов. Разумеется, это мы не про GTi…

Renault Talisman

Наследник Laguna вышел на европейский рынок в 2015-м, так что на белорусской "вторичке" у него еще все впереди. Мы в этом не сомневаемся, ведь в пользу модели говорит не только солидный внешний вид, просторный салон и богатое оснащение, но и привлекательные цены, а также "проходной" турбодизель 1.5 dCi мощностью 110 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Остальные моторы - большего объема. Это как бензиновые версии 1.6 TCe и 2.0 TCe, так и дизельные 1.6 dCi и 1.8 dCi. Но с учетом действия 140-го указа их растаможка уже не выглядит столь обременительной, как прежде. В Европе 5-летний Talisman можно найти за 10.000-13.000 евро, но постепенно эта модель появляется и на нашем рынке по цене 13.000-16.000 долларов за ранние экземпляры c тем самым "проходным" мотором 1.5 dCi.

Renault Espace

Еще одна потенциально интересная для нашего рынка модель Renault - пятое поколение Espace. В отличие от предшественников этот гибрид минивэна и кроссовера выглядит действительно неплохо. Плюс традиционный для семейства уровень комфорта и оснащения. И моторы не самые объемные: бензиновые 1.6 TCe и 1.8 TСe (200-225 л.с.) и дизельные 1.6 dCi и 2.0 dCi (130-200 л.с.).

В Европе Espace V первых лет выпуска можно найти за 11.000-14.000 евро, в Беларуси такие автомобили предлагаются от 17.000 долларов. Разумеется, в большинстве своем это дизельные версии с мотором 1.6 и 6-ступенчатой роботизированной коробкой.

SEAT Leon

Соплатформенные модели Skoda Octavia и Volkswagen Golf у нас традиционно очень популярны и всегда держат ценник, а вот SEAT Leon, о каком бы поколении ни шла речь, остается в тени, хотя предлагает ту же технику и куда более экспрессивный дизайн. Особенно хороши "горячие" Cupra… Но нам хотя бы просто Leon на наших дорогах увидеть!

Если стоит задача взять "испанца" как можно дешевле, стоит рассматривать версии с моторами 1.0 TSI, 1.2 TSI или 1.4 TSI (86-50 л.с.). В линейке был еще 180-сильный 1.8 TSI, но ведь рядом уже 2,0-литровые версии с отдачей 190-370 л.с.! Ну а в случае с дизелем имеется выбор между моторами 1.6 TDI (90-115 л.с.) и 2.0 TDI (150-184 л.с.). Впрочем, Cupra будет стоить дорого, а вот обычные версии в Европе запросто можно найти за 6000-9000 евро, у нас же такие машины предлагают по 12.000-13.000 долларов.

Volkswagen Sharan / SEAT Alhambra

Помните, насколько популярен был Sharan первого поколения? О таком успехе его наследнику остается только мечтать: на белорусском вторичном рынке таких машин совсем немного, притом что модель выпускается с 2010 года! Причем на пару с Sharan выступает только один "клон" - SEAT Alhambra. Ведь в 2000-х Ford из проекта вышел, а его Galaxy базируется на других технологиях.

Сейчас актуальны модели после рестайлинга 2015 года. Имеется "проходная" версия 1.4 TSI (150 л.с.), а дальше - выбор между бензиновым 2.0 TSI (220 л.с.) и различными модификациями дизельного 2.0 TDI (115-184 л.с.). В Беларуси к продаже предлагаются как раз дизельные версии по цене порядка 18.000-20.000 долларов за экземпляры 2015-2016 г.в. В Европе же рестайлинговые Sharan/Alhambra можно найти за 12.000-15.000 евро.