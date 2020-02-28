Болельщики создали петицию с требованием закрыть минское «Динамо» 12 28.02.2020, 11:17

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Сэкономленные средства предлагается потратить на улучшение благосостояния граждан.

На сайте petitions.by появилась петиция с требованием закрыть минское «Динамо», передает «Прессбол».

Среди учреждений, куда создатель планирует направить обращение, — Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, а также Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь».

Текст петиции следующий:

- Как мы уже знаем, в сезоне-2019/2020 хоккейный клуб «Динамо» Минск установил антирекорд Континентальной хоккейной лиги по пропущенным шайбам и занял позорное место на самом дне турнирной таблицы.

Достойных результатов клуб не показывает уже на протяжении долгих лет. При этом на содержание этого клуба уходят миллионы долларов, которые берутся не из ниоткуда, а из карманов налогоплательщиков!

За 12 лет участия в соревновании «Динамо» всего четыре раза выходило в плей-офф. Разве это можно считать достижением?

Мы убеждены, что данный проект следует закрыть, а сэкономленные средства потратить на улучшение благосостояния граждан страны.