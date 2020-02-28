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Канада отказалась обеспечивать охрану принца Гарри и Меган Маркл

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  • 28.02.2020, 11:29
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Канада отказалась обеспечивать охрану принца Гарри и Меган Маркл

Это связано с утратой принадлежности к британской королевской семье.

Канадская служба общественной безопасности не будет обеспечивать охрану принца Гарри и Меган Маркл после 31 марта, когда они прекратят считаться членами британской королевской семьи, пишет CBC.

Власти Канады обеспечивали безопасность Гарри и Меган с ноября 2019 года. Британские СМИ утверждали, что премьер-министр Джастин Трюдо пообещал Великобритании охранять супругов. Но Трюдо заявил, что правительство Канады не участвовало ни в каких переговорах по этому вопросу.

Решение представить охрану Меган и Гарри изначально было непопулярно среди канадцев. Опросы показали, что лишь каждый пятый канадец считает, что это правильное использование бюджетных денег. Кроме того канадская федерация налогоплательщиков направила в канцелярию премьер-министра петицию с 80 тысячами подписей. Эти люди выразили свое несогласие с необходимостью оплачивать охрану супругов.

Эксперты по безопасности подсчитали, что стоимость защиты пары в их новой жизни могла составить от 10 до 30 миллионов долларов в год.


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