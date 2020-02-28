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Ярошенко — о ЧЕ в Раубичах: Спортсмены участвуют в каком-то заплыве

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  • 28.02.2020, 12:15
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Ярошенко — о ЧЕ в Раубичах: Спортсмены участвуют в каком-то заплыве
Фото: biathlon.com.ua

Двукратный чемпион мира по биатлону поделился мнением насчет состоянии трассы на ЧЕ.

Известный в прошлом российский биатлонист, двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился экспертным мнением насчет состоянии гоночной трассы на чемпионате Европы-2020, который проходит в эти дни в Раубичах.

- Вообще очень тяжелая трасса. Выделяются по движению на ней всего несколько человек, все остальные участвуют в каком-то заплыве. Или в с забеге с полной телегой за спиной. Очень тяжелое скольжение, которое напоминает весенние старты где-то в Норвегии или Тюмени".

Еще скажу, что под такую трассу крайне сложно подобрать лыжи, такое редко происходит. И возникает каша. Поэтому не сказать, что мы увидели сегодня объективную картину состояния спортсменов, — цитирует Ярошенко "Р-Спорт".


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