Лукашенко: Защита прав трудящихся является приоритетом государства 38 28.02.2020, 12:24

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Диктатор в очередной раз бредит.

Лукашенко сегодня выступил на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, передает корреспондент БелТА.

По мнению Лукашенко, в Беларуси цели государственного развития и интересы народа совпадают. Он заметил, что благодаря этому единству история суверенной Беларуси не знала массовых затяжных противостояний и "показательных" выступлений общественных организаций, примеры которых так часто появляются в международных новостях.

"Белорусский народ выбрал путь социального диалога, и мы не раз убеждались в его разумности и перспективности", - подчеркнул Лукашенко.

Нынешнее мероприятие диктатор назвал значимым событием в общественной и политической жизни страны, которое выражает интересы и запросы всех трудоспособных граждан. "Мы имеем все основания утверждать, что в нашей новейшей истории профсоюзное движение является полноправным участником строительства страны. Мы создали государство, главными ценностями которого являются люди и справедливое к ним отношение. Этот выбор предопределил дальнейшее развитие партнерского взаимодействия между властью и общественными организациями", - заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что сегодня все - местные "советы депутатов", объединения молодежи, женщин и ветеранов, профсоюзы - работают на созидание, обеспечивают гражданскую консолидацию. считает это одним из главных достижений. "Как и то, что защита прав трудящихся является приоритетным направлением развития государства, - добавил он. - В Беларуси работающие защищены как ни в какой другой стране - от Конституции до совсем недавно принятого указа по досрочным профессиональным пенсиям".

Диктатор отметил, что, как его информировали профсоюзы, наибольшую обеспокоенность вызывают факты несвоевременной выплаты. "Вот это надо выжигать каленым железом, не считаясь ни с чем. Ответственность руководителей предприятий должна быть однозначная. Зарплату, кровь из носу, платить надо", - подчеркнул белорусский правитель.