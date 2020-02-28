Видеофакт: Турецкая армия провела массированную бомбардировку сил Асада в Идлибе 28.02.2020, 12:37

2,068

Операция была проведена в ответ на авиаудар по турецким военным.

ВС Турции в ночь на 28 февраля нанесли серию массированных ударов по объектам сил режима Башара Асада и его союзников в Идлибской зоне деэскалации, сообщает «Анадолу».

Источники в силах безопасности Турции сообщили, что артиллерийские и воздушные удары по сторонникам Асада не прекращались до утра.

Камеры беспилотников зафиксировали моменты уничтожения колонн бронетехники и живой силы противника.

Кроме того, удары нанесены по расположению штабов и складам с боеприпасами.

В результате воздушного удара сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации 27 февраля погибли 33 турецких военнослужащих, 32 получили ранения.

Активную поддержку продвижению сторонников Асада оказывает Россия.