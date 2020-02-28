закрыть
28 февраля 2020, пятница, 13:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Видеофакт: Турецкая армия провела массированную бомбардировку сил Асада в Идлибе

  • 28.02.2020, 12:37
  • 2,068
Видеофакт: Турецкая армия провела массированную бомбардировку сил Асада в Идлибе

Операция была проведена в ответ на авиаудар по турецким военным.

ВС Турции в ночь на 28 февраля нанесли серию массированных ударов по объектам сил режима Башара Асада и его союзников в Идлибской зоне деэскалации, сообщает «Анадолу».

Источники в силах безопасности Турции сообщили, что артиллерийские и воздушные удары по сторонникам Асада не прекращались до утра.

Камеры беспилотников зафиксировали моменты уничтожения колонн бронетехники и живой силы противника.

Кроме того, удары нанесены по расположению штабов и складам с боеприпасами.

В результате воздушного удара сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации 27 февраля погибли 33 турецких военнослужащих, 32 получили ранения.

Активную поддержку продвижению сторонников Асада оказывает Россия.


популярное за неделю

Мнение

Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш