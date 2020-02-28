Видеофакт: Турецкая армия провела массированную бомбардировку сил Асада в Идлибе
- 28.02.2020, 12:37
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Операция была проведена в ответ на авиаудар по турецким военным.
ВС Турции в ночь на 28 февраля нанесли серию массированных ударов по объектам сил режима Башара Асада и его союзников в Идлибской зоне деэскалации, сообщает «Анадолу».
Источники в силах безопасности Турции сообщили, что артиллерийские и воздушные удары по сторонникам Асада не прекращались до утра.
Камеры беспилотников зафиксировали моменты уничтожения колонн бронетехники и живой силы противника.
Кроме того, удары нанесены по расположению штабов и складам с боеприпасами.
В результате воздушного удара сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации 27 февраля погибли 33 турецких военнослужащих, 32 получили ранения.
Активную поддержку продвижению сторонников Асада оказывает Россия.