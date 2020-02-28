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Беларусь не будет закрывать границы из-за коронавируса

  • 28.02.2020, 12:54
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Беларусь не будет закрывать границы из-за коронавируса

Диктатор посчитал, что «это пустое».

Министерство здравоохранения Беларуси на данный момент не видит необходимости закрытия границы республики из-за распространения коронавируса в мире, пишет interfax.by.

«На сегодняшний момент эпидемиологическая ситуация абсолютно контролируемая, повода, как у нас некоторые радикальные головы говорят - давайте закрывать границы, (нет - прим.)», - заявил министр здравоохранения Владимир Караник журналистам в Минске в пятницу.

«Мы живем в глобальном мире. Закрыть границу в принципе невозможно. Достаточно посмотреть на Flightradar и вы увидите, сколько самолетов на сегодняшний момент находится над Европой и как перемещается наше население», - заметил он.

«Наша задача - обеспечить контроль на внешнем контуре республики за всеми въезжающими» - подчеркнул глава ведомства.

Лукашенко также посчитал, что нет необходимости закрывать границы Беларуси из-за опасности распространения коронавируса.

Об этом он заявил сегодня на съезде ФПБ, передает БелТА.

«Это пустое», - подчеркнул Лукашенко.


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