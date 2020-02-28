В Раде Украины появился текст закона о ратификации соглашения с Беларусью о реадмиссии 1 28.02.2020, 13:18

Изначально текст законопроекта Зеленского отсутствовал на сайте украинского парламента.

В Верховной раде появился текст законопроекта №0037 президента Украины Владимира Зеленского о ратификации соглашения между Украиной и республикой Беларусь о реадмиссии. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР, передает РБК.

Последний этап прохождения проекта закона - обрабатывается в комитете.

Ратификация совершенного 26 октября 2018 года соглашения между Украиной и Беларусью о реадмиссии позволит завершить Украине внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления документа в силу.

"Реализация соглашения существенно упростит компетентным органам Украины работу по противодействию нелегальной миграции, поскольку создаст дополнительные правовые процедуры для возвращения граждан Беларуси в страну происхождения, а также граждан третьих стран, которые незаконно прибыли в Украину с территории республики Беларусь, назад в эту страну", - отмечается в пояснительной.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде одобрить законопроект №0037 о ратификации соглашения между Украиной и республикой Беларусь о реадмиссии.