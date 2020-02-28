закрыть
28 февраля 2020, пятница, 13:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Турция: Россия перед авиаударом знала места дислокации турецких военных

  • 28.02.2020, 13:27
Турция: Россия перед авиаударом знала места дислокации турецких военных

РФ была проинформирована о том, что там нет повстанцев.

Удары по позициям турецких военных в Идлибе нанесли, несмотря на координацию действий с российской стороной, которой Анкара заранее указала места дислокации частей ВС Турции.

Об этом заявило Министерство обороны Турции, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

В ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.

"В момент воздушного удара по позициям турецких военных в Идлибе, в этом секторе не находились никакие вооруженные группировки оппозиции", - заявило Министерство обороны Турции.

Как отметил министр Хулуси Акар, удары по позициям турецких военных в Идлибе продолжались несмотря на предупреждения Анкары. Удары наносили даже по военным машинам скорой помощи, говорит он.

По данным Минобороны Турции, турецкая армия уничтожила в Идлибе 5 вертолетов, 23 танка, 23 орудия и САУ, зенитно-ракетный комплекс SA-17, зенитный ракетно-пушечный комплекс SA-22 нейтрализовано 309 сторонников Башара Асада.

"На фоне дипломатических и политических усилий по урегулированию сирийского конфликта, турецкие военные подверглись подлому нападению, на которое последует жесткий ответ", - заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

Воздушный удар произошел после того, как российская делегация провела два дня в Анкаре для переговоров с турецкими должностными лицами по ситуации в Идлибе.

Министерство обороны РФ заявляет, что российская авиация не наносила удары в сирийской провинции Идлиб, где погибли турецкие военнослужащие. Турки, по словам Москвы, "находились среди наступавших боевиков" и "не должны были там быть".


популярное за неделю

Мнение

Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш