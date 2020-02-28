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Fox News: Сандерс вырвался в лидеры среди демократов

  • 28.02.2020, 13:41
Fox News: Сандерс вырвался в лидеры среди демократов
Берни Сандерс

Политик обгоняет главного конкурента на 13%.

Сенатор Берни Сандерс вырвался в лидеры среди кандидатов в президенты США от Демократической партии, опередив бывшего вице-президента США Джо Байдена на 13% за несколько дней до супервторника, когда внутрипартийные выборы пройдут в 14 штатах. Об этом говорят данные опроса, проведенного Fox News, передает liga.net.

За Сандерса готовы проголосовать 31% избирателей-демократов, это на 8% больше, чем было в январе. Рейтинг Байдена, напротив, на 8% снизился - сейчас его поддерживают 18%.

Третье место занял миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, его поддержка выросла на 6% и составила 16%. На четвертом месте мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич с 12% поддержки (+5%), на пятом - сенатор Элизабет Уоррен с 10% (-4%), на шестом - сенатор Эми Клобушар с 5% (+2%).

Среди сторонников демократов в 14 штатах, где в следующий вторник, 3 марта, пройдут внутрипартийные выборы кандидата в президенты (праймериз), результаты выглядят похоже: 30% за Сандерса, 18% за Блумберга, 17% за Байдена, 11% за Уоррен и по 8% за Буттиджича и Клобушар.

Опрос проводился 23-26 февраля среди 1000 зарегистрированных избирателей. Погрешность не более 4%.

В ноябре 2019 года Байден лидировал в опросах среди потенциальных кандидатов от Демократической партии.

4 февраля праймериз в Айове выиграл Буттиджич, незначительно опередив Сандерса.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.


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