Алеся Круткина этапировали в Витебск 1 28.02.2020, 13:45

Алесь Круткин

Активист «Европейской Беларуси» продолжает отбывать 45 суток административного ареста.

Видеоблогера Алеся Круткина этапировали из Лепеля, где ему был вынесен последний приговор суда в виде 15 суток ареста. Об этом пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» сообщила мать активиста, ссылаясь на информацию, которую ей предоставили сотрудники милиции.

Напомним, 26 февраля Алесь Круткин должен был выйти на свободу после отбытия 30 суток административного ареста, однако, в этот же день над блогером состоялся еще один суд в Лепеле, решение которого – дополнительные 15 суток ареста.