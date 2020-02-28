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В Праге все виды городского транспорта объединяют в одном приложении

  • 28.02.2020, 13:49
В Праге все виды городского транспорта объединяют в одном приложении

Оно будет включать даже каршеринг и велопрокат.

Власти Праги планируют обновить функционал транспортного приложения Lítačka, объединив в нем все виды общественного транспорта, включая каршеринг и велопрокат, пишет euro-pulse.ru.

Теперь пользователи приложения смогут не только оплатить через него свой проезд на трамвае, метро или автобусе, но и взять напрокат велосипед или самокат и даже найти парковочное место. Также планируется включить функцию поиска автомобилей системы каршеринга.

Нововведения начнут действовать с 2023 года. С их помощью власти Праги собираются снизить число частного автотранспорта, а значит, количество пробок и вредных выхлопов.

Это приложение должно постепенно заменить покупку пластиковых транспортных карт. Оно позволяет пополнять проездной онлайн – а значит, пассажиры не будут толпиться в очередях на оплату в киосках. В приложении доступны проездные на 1 месяц и на 1 год, а также разовые поездки.

В прошлом году власти Праги начали масштабное исследование, по результатам которого городской транспорт может пополниться еще и речными трамваями. Если это решение будет принято, проезд на речном трамвае тоже можно будет оплатить с помощью приложения.


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