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В инфекционной больнице Минска объявили карантин

  • 28.02.2020, 13:51
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В инфекционной больнице Минска объявили карантин
Фото: Reuters

Посещения больных и вход на территорию больницы запрещены.

Минская городская клиническая инфекционная больница ввела карантин. Вход на территорию больницы запрещен, сообщает tut.by.

Карантин ввели 28 февраля, с 9 часов утра. С этого момента посещения больных и вход на территорию больницы запрещены.

Кроме того, инфекционная больница временно прекратила плановый консультативный прием пациентов (кроме пациентов диспансерного отделения по ВИЧ и диспансерного кабинета по гепатитам, нуждающихся в выдаче лекарственных средств для продолжения лечения).

Напомним, 28 февраля Минздрав сообщил о первом подтвержденном случае коронавируса в Беларуси. Им оказался заражен студент БНТУ из Ирана. В данный момент он находится в столичной инфекционной больнице, кроме него, на карантин поместили и студентов, проживавших с ним на съемной квартире.


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