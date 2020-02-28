Французские ученые расшифровали таинственный древний текст 1 28.02.2020, 14:02

Знаки высечены на скале в Бретани.

Во Франции после нескольких неудачных попыток расшифровали таинственный древний текст, не поддавшийся местным ученым, пишет lenta.ua.

Текст представляет собой смесь различных символов и букв из нескольких языков, в том числе скандинавской группы. Часть французских букв высечена «вверх ногами». Знаки высечены на скале около 230 лет назад.

После провала историков, местные власти объявили необычный конкурс для жителей Плугастеля (Бретань), пообещав победителю 2000 евро. Призовой фонд поделен между двумя участниками, считающими, что надпись является эпитафией трагически погибшему человек.

Эксперт по кельтскому языку Ноэль Рене Тоуди, преподающий английский, оттолкнулся от того, что автор древнего текста – полуграмотный человек, разговаривавший на бретонском языке. Надпись гласит: «Серж погиб, так как не доплыл до берега, когда ветер перевернул его лодку».

Художник Ален Робе и историк Роджер Фалиго, работавшие в паре, согласны с другим победителем, но считают, что автор использовал и валлийские слова. Их перевод выглядит иначе: «Он был хорошим и мужественным человеком. Его ударили где-то на острове, и он умер».