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В европейским компаниях резко вырос спрос на IT-специалистов

  • 28.02.2020, 14:10
В европейским компаниях резко вырос спрос на IT-специалистов

Больше всего в таких сотрудниках нуждаются Румыния, Чехия и Австрия.

В странах Евросоюза на 20% за последние 5 лет стало больше компаний, которым сложно найти специалиста в области информационных и коммуникационных технологий, пишет euro-pulse.ru.

Как сообщает европейское статистическое агентство Евростат, в 2014 году 38% компаний в ЕС либо вообще не могли закрыть вакансии IT-специалистов, либо были вынуждены долго искать сотрудников, из-за чего страдал их бизнес. В 2018 году с этой проблемой столкнулись уже 58% европейских компаний, которые искали IT-специалистов.

Сложнее всего найти работника в сфере IT оказалось в Румынии – там 90% компаний не удается вовремя найти такого специалиста. На втором месте Чехия (80%), на третьем – Австрия (74%).

Легче всего IT-вакансии закрываются в Испании (только у 27% компаний возникают проблемы с поиском), Греции (38%) и Болгарии (42%).

Всего, по данным Евростата, сотрудников в области информационных и коммуникационных технологий в 2018 году искали 9% компаний в ЕС.


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