Доллар снова бьет рекорды 2 28.02.2020, 14:17

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В последние торги зимы американская валюта обновила исторический максимум в Беларуси.

Перед следующими торгами Белорусского валютно-фондовой биржи, которые состоятся уже весной, курс рубля в очередной раз обновил исторический рекорд, пишет сайт svaboda.org.

2,2391 белорусского рубля за доллар.

28 февраля доллар вырос на 0,0051 копейки до 2,2391 рубля. За день до того было 2,2340.

Евро тоже подскочил, причем сразу на 2,6 копейки - до 2,4672. Но это не максимальное значение, два года назад курс достигал 2,5.

Как и в прежние дни, продолжает терять позиции российский рубль - опустился на 0,0619 копейки до 3,3406 за 100 единиц.