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Турция открыла границы в ЕС

  • 28.02.2020, 14:15
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Турция открыла границы в ЕС

Пограничным службам Турции приказано не вмешиваться в ситуацию на путях беженцев из Сирии.

Турция больше не будет сдерживать на границе сирийских беженцев, которые пытаются попасть в Европу, из-за обострения ситуации в Идлибе.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил высокопоставленный турецкий чиновник в комментарии Reuters.

«Мы решили, по сути, немедленно, не останавливать сирийских беженцев, которые пытаются добраться до Европы по суше или по морю. Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут въезжать в Европейский Союз», - сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Он добавил, что в ожидании скорого прибытия беженцев из Идлиба турецким полицейским, береговой охране и пограничным службам было приказано не вмешиваться в ситуацию на сухопутных и морских путях беженцев.

Около миллиона мирных жителей были перемещены к турецкой границе с декабря, когда поддерживаемые Россией сирийские правительственные силы захватили территорию у поддерживаемых Турцией сирийских повстанцев.

Напомним, в ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.


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