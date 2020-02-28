Белорусы раскупили медицинские маски 28.02.2020, 14:24

Масок нет даже на складах.

27 февраля в Беларуси выявили первый случай заражения коронавирусом. Его обнаружили у студента из Ирана, который прилетел в Минск рейсом из Баку 22 февраля. Tut.by обзвонил аптеки и выяснил, что белорусы раскупили все медицинские маски, а когда будут новые — неизвестно.

На сайте tabletka.by на 13.00 28 февраля медицинские маски числились в наличии только в одной аптеке, но зато сразу 50 упаковок.

— Это было в 10 утра, сейчас уже раскупили, — сказали нам в аптеке. — Когда будут — неизвестно. Их нет на складах, откуда им появиться?

В аптеке сети «Искамед» рассказали, что обычно медицинские маски привозят один-два раза в неделю, и их сразу разбирают.

— Какого-то конкретного графика привоза нет, прогноза — тоже, — добавили там.

В сети «Белфармация» сообщили, что по городу маски остались в единичных аптеках и в количестве двух-трех штук. О возможных сроках поступлений масок там тоже ничего не знают.

В ВОЗ считают, что обычная медицинская маска не может защитить от коронавируса, если не сочетать ее использование с правильным мытьем рук и другими мерами. В Центре экспертиз и испытаний в здравоохранении Беларуси ранее рассказывали, что ношение маски — это лишь дополнительный источник предохранения.

ВОЗ советует в бытовых условиях делать упор на соблюдение общих правил личной гигиены, а не на ношение масок:

регулярно мойте руки с мылом;

не трогайте руками глаза, нос и рот;

при кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя.

При этом в аптеках есть противовирусные препараты, в том числе интерфероны.