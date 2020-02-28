закрыть
28 февраля 2020, пятница, 14:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Белорусы раскупили медицинские маски

  • 28.02.2020, 14:24
Белорусы раскупили медицинские маски

Масок нет даже на складах.

27 февраля в Беларуси выявили первый случай заражения коронавирусом. Его обнаружили у студента из Ирана, который прилетел в Минск рейсом из Баку 22 февраля. Tut.by обзвонил аптеки и выяснил, что белорусы раскупили все медицинские маски, а когда будут новые — неизвестно.

На сайте tabletka.by на 13.00 28 февраля медицинские маски числились в наличии только в одной аптеке, но зато сразу 50 упаковок.

— Это было в 10 утра, сейчас уже раскупили, — сказали нам в аптеке. — Когда будут — неизвестно. Их нет на складах, откуда им появиться?

В аптеке сети «Искамед» рассказали, что обычно медицинские маски привозят один-два раза в неделю, и их сразу разбирают.

— Какого-то конкретного графика привоза нет, прогноза — тоже, — добавили там.

В сети «Белфармация» сообщили, что по городу маски остались в единичных аптеках и в количестве двух-трех штук. О возможных сроках поступлений масок там тоже ничего не знают.

В ВОЗ считают, что обычная медицинская маска не может защитить от коронавируса, если не сочетать ее использование с правильным мытьем рук и другими мерами. В Центре экспертиз и испытаний в здравоохранении Беларуси ранее рассказывали, что ношение маски — это лишь дополнительный источник предохранения.

ВОЗ советует в бытовых условиях делать упор на соблюдение общих правил личной гигиены, а не на ношение масок:

регулярно мойте руки с мылом;

не трогайте руками глаза, нос и рот;

при кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя.

При этом в аптеках есть противовирусные препараты, в том числе интерфероны.


популярное за неделю

Мнение

Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш