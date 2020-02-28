Обвал на рынках из-за коронавируса: что важно знать 28.02.2020, 14:31

Фото: Ahn Young-joon / AP

Это самый масштабный обвал российских индексов в феврале за всю историю торгов.

Котировки российских акций и курс рубля в пятницу, 28 февраля, продолжили стремительно снижаться: к 13:04 (по Минску) индекс Московской биржи просел на 5,07% к закрытию предыдущих торгов, до 2768 пунктов, а рассчитываемый в долларах индекс РТС — на 6,91%, до 1290 пунктов. С начала недели индексы к тому же моменту упали на 10,89 и 15,32% соответственно. Аналитики ITI Capital называют падение российского фондового рынка в феврале самым масштабным за всю историю торгов, передает РБК.

Падение российского рынка акций ускорилось: во вторник, 25 февраля, он просел на 3,33 и 5,16% по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, что стало рекордным снижением с апреля 2018 года, когда США ввели санкции против публичных компаний Олега Дерипаски.

Рубль также продолжает сдавать позиции: доллар на торгах утром в пятницу превысил 67 руб. и к 13:05 торговался по 67,5 руб., евро превысил 74 руб. и торговался по 74,5 руб. За неделю обе валюты подорожали на несколько рублей: на закрытие торгов прошлой пятницы доллар стоил 64,1 руб., евро — 69,5 руб.

Российские рынки и валюта падают вслед за западными. Накануне, в четверг, индекс широкого рынка S&P и индекс Dow Jones снизились на 4,42%, индекс NASDAQ Composite — на 4,61%.

Паника отражается и на нефтяных котировках: если неделю назад, 21 февраля, баррель Brent (цена на российскую Urals считается как производная от Brent) стоил $58,5, то 28 февраля торгуется в районе $49,8. Это отражается и на российских резервах, которые наполняются за счет сверхдоходов от нефти дороже $42,4. Разрыв между рыночной ценой на нефть и планкой отсечения по бюджетному правилу уже сократился до минимального значения за время действия последней версии бюджетного правила в России. Это еще один фактор, влияющий на курс рубля, отмечали аналитики.

Как долго продлится обвал

Падение рынков и курса национальной валюты на этой неделе связано с паникой иностранных инвесторов, считает гендиректор УК «Спутник — Управление активами» Александр Лосев. Эта паника, по его мнению, продлится недолго, но рынки останутся под давлением как минимум до заседания ФРС США, которое состоится 18 марта 2020 года. На нем Федрезерв снизит ключевую ставку, полагает Лосев: «Доходности десятилетних казначейских облигаций США на десятилетнем минимуме. Все вернулось на уровни посткризисных 2009–2010 годов».

В условиях паники прогнозировать сложно, но сейчас ситуацию определяют новости о коронавирусе, среди которых пока больше негативных, поэтому распродажи могут продолжиться и на будущей неделе, замечает ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Появились и признаки финансового кризиса, продолжает он: затяжное и масштабное снижение рынков США, Европы и Азии может привести к проблемам с ликвидностью крупных финансовых организаций. А Центральные банки пока не торопятся что-либо делать для предотвращения паники, что также нервирует инвесторов.

«На этом фоне у рискованных активов есть только одно направление движения. Поэтому пока можем рассчитывать только на технический отскок, а не на разворот ситуации», — резюмирует Кочетков. Курс российской валюты, по его прогнозу, вполне может ослабнуть до 68–69 руб. за доллар. ЦБ и Минфин в таких условиях могли бы вновь отложить покупки валюты в рамках бюджетного правила, как делали это в 2018 году во время нестабильности на рынках, полагает эксперт.

Основные глобальные биржи сейчас находятся в состоянии коррекции, эпидемия коронавируса продолжает распространяться по Европе, поэтому инвесторы продолжат уходить в защитные активы, пишут аналитики Альфа-банка. С развивающихся рынков, в том числе с российского, сейчас, вероятно, начнется отток капитала, прогнозируют они.

Частично поддержать российский рынок может восстановление цен на нефть, если 5–6 марта ОПЕК+ договорится о еще большем сокращении добычи, указывают аналитики ITI Capital. Но основной «белый лебедь» — это вакцина против коронавируса, добавляют они. Пока же рынки продолжат падать, считают в ITI Capital: в марте и апреле по всему миру будут выходить экономические данные и отчетность за первый квартал.