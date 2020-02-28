«Белоруснефть» ответила водителям на вопросы о повышенном расходе топлива 23 28.02.2020, 14:42

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«Грязную» нефть уже переработали?

После массовых жалоб на повышенный расход топлива в «Белоруснефти» рассказали tut.by о том, могло ли некачественное топливо попасть на АЗС и как проверить колонку на недолив. Напомним, водители рассказывали, что в их автомобилях резко вырос расход топлива — от литра до двух. Среди причин — некачественное топливо или недолив на заправке.

«Никто не решится на партии топлива, которое не соответствует стандарту, поставить свою подпись»

Отметим, что водители, которые рассказывали о повышенном расходе топлива, заправлялись на самых разных АЗС. Но ситуацию решили прокомментировать именно на «Белоруснефти» — у этой сети больше всего заправок в стране.

— Мне о жалобах на повышенный расход известно только из вашей статьи. Какого-то массового обращения автовладельцев мы не фиксировали, — говорит заместитель генерального директора по нефтепродуктообеспечению ПО «Белоруснефть» Сергей Каморников. — Стоит объяснить, как работает система качества в нашей сети. У нас используется многоступенчатая система контроля, когда мы отслеживаем качество топлива от момента движения с нефтеперерабатывающего завода до АЗС.

Первая ступень контроля — это лаборатория на самом НПЗ, которая проверяет каждую отгружаемую партию и выписывает паспорт качества. Далее это топливо поступает в хранилище и потом либо железнодорожным транспортом, либо по трубопроводу поступает на нефтебазы.

— У нас четыре нефтебазы, куда топливо поступает только по трубопроводу, минуя железнодорожные перевалки. На каждом складе хранения имеется своя лаборатория, которая отбирает пробу из поступившей партии и проводит анализ на соответствие стандарту и паспорту, который выписан заводом. Только после этого дается разрешение на отпуск топлива потребителю, то есть доставку его на АЗС. С наших нефтебаз мы развозим топливо, используя свою дочернюю компанию-перевозчика, а не наемный транспорт. Все наши бензовозы мы удаленно контролируем и видим в движении.

На АЗС, где происходит слив топлива, имеются автоматизированные системы мониторинга. Чтобы не допустить влияния человеческого фактора, технически сделано так, что невозможно ошибочно подключить шланг не к тому колодцу. Также мониторится плотность топлива, и автоматика в этом случае не дает слить топливо не в тот танк. То есть не допускается смешения разных видов топлива. С каждой привезенной партии отбирается проба, которая потом хранится на АЗС.

— Если у покупателя есть сомнения в качестве топлива, он может обратиться к руководству АЗС. Сотрудники вместе с ним отберут пробу из ТРК, которую можно отправить в любую аккредитованную лабораторию, где проведут анализ. Если обнаружится, что топливо действительно не соответствует заявленному качеству, то анализ будет проведен за счет предприятия. Но если с топливом все в порядке, то эти расходы ложатся на покупателя.

Сергей Каморников уверен, что попадание некачественного топлива на АЗС «Белоруснефти» исключено. Все этапы, на которых это может происходить — в пути, при переливе — контролируются и перепроверяются.

— И даже если завод, при всем уважении, ошибся и поставил нам некачественное топливо, мы его все равно перепроверяем. Но, поверьте, ни один специалист завода не решится на партии топлива, которое не соответствует стандарту, поставить свою подпись в паспорте качества и отправить этот груз на нефтебазу. Это будет сильнейший скандал со своими последствиями.

Колонки проверяются на точность налива каждый день

— Что касается возможного недолива топлива, на который ссылается часть автолюбителей, то скажу, что на наших АЗС проводится ежесуточный контроль. То есть раз в день каждый пистолет на каждой колонке «проливается» в специальные мерники, — объясняет Сергей Каморников. — Таким образом проверяем, чтобы оборудование работало в допустимых погрешностях. Она, кстати, составляет плюс-минус 0,25%. Если пистолет не попадает в допустимый уровень, мы обязаны этот пистолет закрыть, опечатать. И до поверки и внесения изменений в ТРК вместе с представителями Госстандарта мы его использовать не имеем права. Если снять крышку ТРК, то можно увидеть, что там все опечатано пломбами Госстандарта. Если эта пломба будет сорвана, это грубейшее нарушение, за которое грозит увольнение.

Кроме ежесуточных «проливов» делаются выборочные проверки головным предприятием, без предупреждения персонала. Плюс проверки от Госстандарта, представители которого приезжают на любую АЗС со своими мерниками, чтобы убедиться, что ТРК работают в допуске.

«Грязную» нефть уже давно переработали

Что касается версии, что бензин мог быть сделан из загрязненной нефти, поступившей на наши НПЗ еще в середине прошлого года, то они, по словам Сергея Каморникова, беспочвенны.

— Скандал с «грязной» нефтью произошел еще в апреле-мае прошлого года. Прошло девять месяцев, и, насколько мне известно, этой нефти на территории Беларуси уже нет. Поступившая тогда нефть перерабатывалась одним заводом, Мозырским, и на том этапе все параметры по качеству топлива выдерживались. Замечу, что завод ежемесячно перерабатывал по миллиону тонн нефти, так что те 500 тысяч тонн уже давно закончились, даже если и могли там быть какие-то отклонения по качеству.