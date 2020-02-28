Власть в Беларуси не готова вообще ни к чему Виктор Горбачев

28.02.2020, 14:56

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Виктор Горбачев

Одно сплошное вранье про успехи и готовность ко всему, вот уж как четверть века.

По другому и не сказать. По крайней мере, сегодня в Борисове это я и наблюдаю. Коронавирус даёт о себе знать. Народ реагирует. А ещё когда в опу клюнуло, так вообще с цепей сорвались. Первый больной иранец и в городе паника. А ещё и информация по городу гуляет, что 23 февраля он приезжал в Борисов в гости.

Аптеки оказались не готовы к наплыву покупателей. Нет, они работают в обычном режиме. Но - то что хотят покупатели, в большинстве уже и нет в аптеках. Толпы людей перебегающих от аптеки к аптеке. Звонки в аптеках.

- Маски есть?

- Нет....нет....нет....нигде уже нет..

- А марля?

- Где есть, а где уже и нет.

Люди готовы уже шить эти маски сами. Скупают всё что можно. Марлю, активированный уголь, антисептики, мази...

Очереди кругом. Суета.

Скажу одно. Власть в этой стране не готова вообще ни к чему. Одно сплошное враньё про успехи и готовность ко всему, вот уж как четверть века.

Информации вообще как и что - почти нет. Власти продолжают сгонять народ на субботники, создавая столпотворение людей. Додумаются ли в Горках отменить безвозмездный рабочий день завтра?

А в это время чуть ли не тысяча "лучших" профсоюзных работников страны проводят сегодня свой съезд победителей. Будут рассказывать про успехи в стране и защиту граждан!

Виктор Горбачев, Facebook