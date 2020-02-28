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«Ну что, Александр Григорьевич, пришел роковой час расплаты?»

  • 28.02.2020, 15:34
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«Ну что, Александр Григорьевич, пришел роковой час расплаты?»

На «Табакерке» повесили послание для Лукашенко в связи с коронавирусом.

На «Табакерке», которая находится в районе площади Победы в Минске, появился листок с обращением к Лукашенко. Фотографию опубликовали в телеграм-канале «Беларусь головного мозга».

В послании написано:

«Ну что, Александр Григорьевич, пришел роковой час расплаты. В столице одна инфекционка (памятник 20-го века), зато вваливаем деньги в спортивные мероприятия, возводим сотни никому не нужных бизнес и торговых центрах. Все о народе думаем, да?»

Раньше комментарий с таким текстом появился в СМИ под новостью о том, что в Беларуси выявлен первый случай коронавируса.


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