«Ну что, Александр Григорьевич, пришел роковой час расплаты?» 28.02.2020, 15:34

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На «Табакерке» повесили послание для Лукашенко в связи с коронавирусом.

На «Табакерке», которая находится в районе площади Победы в Минске, появился листок с обращением к Лукашенко. Фотографию опубликовали в телеграм-канале «Беларусь головного мозга».

В послании написано:

«Ну что, Александр Григорьевич, пришел роковой час расплаты. В столице одна инфекционка (памятник 20-го века), зато вваливаем деньги в спортивные мероприятия, возводим сотни никому не нужных бизнес и торговых центрах. Все о народе думаем, да?»

Раньше комментарий с таким текстом появился в СМИ под новостью о том, что в Беларуси выявлен первый случай коронавируса.