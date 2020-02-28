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Белорусский врач: Вся борьба с коронавирусом сведена к бумажной волоките

  • 28.02.2020, 15:40
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Белорусский врач: Вся борьба с коронавирусом сведена к бумажной волоките

Беларусь не готова к эпидемии.

Врач Борисовской центральной районной больницы рассказал пресс-службе «Европейской Беларуси», о том, как в учреждениях здравоохранения реагируют на новости о распространении коронавируса COVID-19:

- Панике, конечно поддаваться не стоит. Нужно просто иметь ввиду, что любой из прохожих или рядом находящихся может быть носителем. Не ходить в людные места, общественные заведения, бары.

- Насколько прозрачна беларуская медицина? Можно ли рассчитывать на достоверность информации по ситуации с вирусом?

- Не прозрачна. Не рассчитывайте. Вся борьба сведена к бумажной волоките на 90 процентов. Остальное - смешно и страшно.

По сравнению с тем что делается и делалось в Китае, у нас – это легкий пшик. Если у нас вместо бесконтактных санитайзеров на вокзале поставили на столик бутылку с антисептиком, которую надо руками лапать и себе на руки поливать - это как вы думаете, эквивалентно мерам и средствам, которые китайцы прилагают или нет? Поэтому и страшно. В плане защиты своих граждан – убогое у нас государство.

У нас СМИ рот мгновенно могут заткнуть, как со свиным гриппом было, когда наклепали предупреждения от Мининформа за распространение панических новостей. Так и в этот раз будет.

Что они будут делать, если пойдут массово больные? Где ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких) набраться? На каждого такого больного надо ИВЛ. А их сколько? Ну у нас может 7-8 на весь район в реанимации ЦРБ. Дальше что? Ждать следующим в коридоре, пока загнётся тот, кто сейчас под ИВЛ лежит, чтоб вместо него положили?

- А какие меры нужно принимать, если бы в Беларуси была на то возможность?

- Еще раз посмотрите на Китай. А у нас, что? У нас даже въезд иностранцам не перекрыли из зараженных стран. Чемпионаты в Раубичах проводят.


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