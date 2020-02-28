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В Саудовской Аравии появился врач-миллиардер

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  • 28.02.2020, 15:57
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В Саудовской Аравии появился врач-миллиардер

Богатых врачей в мире немало, но миллиардеров среди них - единицы.

Профессия детского врача совершенно, как оказалось, не мешает сколачиванию огромного состояния. Но для этого надо еще и знать правила бизнеса, а не просто лечить людей.

Саудовский педиатр Сулейман Абдулазиз аль-Хабиб станет одним из немногих врачей мира с состоянием более $ 1 млрд, сообщает zn.ua со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, после завершения IPO Dr. Sulaiman Al Habib Medical Group (HMG, оперирует сетью медицинских учреждений в Саудовской Аравии и соседних странах), в рамках которого планируется разместить 17,4 млн акций по 50 риалов ($ 13,32) за штуку, стоимость оставшегося у самого аль-Хабиба пакета в 49% составит 8,5 млрд риалов ($ 2 ,3 млрд).

Доктор аль-Хабиб станет одним из немногих в Саудовской Аравии миллиардеров, не имеющих отношения к королевской семье. В список Bloomberg Billionaires Index сейчас включены четверо местных миллиардеров, богатейшим из которых является племянник царствующего короля Саудовской Аравии Салмана и один из наиболее успешных арабских инвесторов принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, чье состояние Bloomberg оценивает в $ 14,4 млрд. В четверку также входит принц Султан ибн Мухаммед ибн Сауд Аль Кабир, принадлежащий к боковой ветви королевской семьи, представители которой не имеют права на престол. Его состояние Bloomberg оценивает в $ 5,02 млрд.

Bloomberg отмечает, что 68-летний аль-Хабиб основал свою сеть в 1993 году, а до этого работал главным врачом и руководителем педиатрической службы в двух государственных больницах Эр-Рияда. Агентство отмечает, что состоянием в $ 1 млрд и более владеют сейчас очень немногие врачи, богатейшими из них являются американский хирург, сооснователь HCA Healthcare Томас Фрист (Bloomberg оценивает его состояние в $ 12,7 млрд) и хирург из ЮАР, изобретатель антиракового препарата Abraxane Патрик Синьсян ($ 9,18 млрд).


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