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Грета Тунберг устроила 30-тысячный климатический протест в Бристоле

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  • 28.02.2020, 16:10
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Грета Тунберг устроила 30-тысячный климатический протест в Бристоле
Фото: Reuters

Активистка предупредил мировых лидеров, что «не будет молчать, когда мир в огне».

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг выступила на климатическом протесте в английском Бристоле и предупредила мировых лидеров, что "не будет молчать, когда мир в огне".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Активистку приветствовали скандированием "Грета, Грета!", когда она выступила с обращением к приблизительно 30 000 человек на западе Bristol Youth Strike 4 Climate (BY24C).

При этом тысячам демонстрантов принять участие в акции не помешала даже дождливая погода.

Грета Тунберг обвинила политиков в игнорировании чрезвычайной ситуации с климатом и "заметании сотворенного ими беспорядка под ковер".

"Мы - изменения, и изменения грядут, нравится вам это или нет", - заявила она.

"Активизм работает, поэтому я говорю вам действовать", - сказала Тунберг. – "Нас предают те, кто стоит у власти".

Два года назад Грета Тунберг начала пропускать уроки по пятницам, чтобы протестовать у здания шведского парламента, что стало началом огромного экологического движения.

С тех пор она стала ведущим голосом в борьбе с изменением климата, вдохновляя миллионы учеников и студентов присоединиться к протестам по всему миру.


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