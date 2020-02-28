Польша начала готовить нефтепровод «Дружба» к реверсу в сторону Беларуси 3 28.02.2020, 16:22

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Информация об этом размещена на сайте компании.

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN решил технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении. Информация об этом размещена на сайте компании.

«PERN принял решение, чтобы восточная часть нефтепровода „Дружба“ получила возможность обратной транспортировки нефти, то есть транспортировки сырья из Плоцка в Адамово», — говорится в сообщении.

Поясняется, что в настоящее время транспортировка осуществляется только в противоположном направлении — из базы в Адамово на базу в Плоцке, сообщает РИА "Новости".

Целью реверсных поставок PERN называет «повышение гибкости логистической сети компании и повышение энергетической безопасности Польши».

Польская компания уже начала поиск подрядчика этого проекта.

PERN уточнил, что возможности обратной транспортировки сегодня имеет только северный трубопровод, соединяющий Гданьск с Плоцком. «Насколько такое решение необходимо, мы убедились во время так называемого хлоридного кризиса, когда в страну поступала из России загрязненная нефть», — говорится в сообщении.

«Реверс на восточном участке нефтепровода „Дружба“ даст нам возможность гибкой и двусторонней передачи нефти между базами, чтобы в полном объеме и без помех обслуживать наших клиентов», — заявил глава PERN Игорь Василевский.